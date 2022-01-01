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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:07

  Setta написав:
Это правда?

Гадаю представнику банка, якщо б він тут був, було б легче відповісти, якщо знати про яку карту їде мова. Бо у банка є різні кредитки, наприклад Запасочка, або GlobusPlus з деякими відмінностями.
Arbitr
 
Повідомлень: 323
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39

  Arbitr написав:
  Setta написав:
Это правда?

Гадаю представнику банка, якщо б він тут був, було б легче відповісти, якщо знати про яку карту їде мова. Бо у банка є різні кредитки, наприклад Запасочка, або GlobusPlus з деякими відмінностями.


GlobusPlus
Setta
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Повідомлень: 776
З нами з: 13.02.07
Подякував: 14 раз.
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  #<1 ... 150151152153
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