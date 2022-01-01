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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2025 17:07
Setta написав:
Это правда?
Гадаю представнику банка, якщо б він тут був, було б легче відповісти, якщо знати про яку карту їде мова. Бо у банка є різні кредитки, наприклад Запасочка, або GlobusPlus з деякими відмінностями.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39
Arbitr написав: Setta написав:
Это правда?
Гадаю представнику банка, якщо б він тут був, було б легче відповісти, якщо знати про яку карту їде мова. Бо у банка є різні кредитки, наприклад Запасочка, або GlobusPlus з деякими відмінностями.
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