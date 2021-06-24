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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:59

  moveton написав:
  Setta написав:на следующий день рассчитался картой, пусть на 100 грн для ровного счета

на вкладке "информация" появилося текст: "Оплатите 100 грн до 28.02 чтобы оставаться в грейс-периоде"

А сколько должно быть, учитывая тарифы пункт 12.6?
12.6. Щомісячний мінімальний обов’язків платіж

Для клієнтів, які відкрили картку по
09.08.2022р. (включно) - 4% від суми
заборгованості (не менше 100 грн, але не
більше залишку заборгованості)
Для клієнтів, які відкрили карту після
09.08.2022р. - 5% від суми заборгованості
(не менше 100 грн, але не більше залишку
заборгованості)


неудачно сумму для примера выбрал )
500 грн пусть будет )

ну и вся эта "движуха" началась, потому что неделю назад я заметил отсутствие всякой информации про грейс (полностью погасил после этого), а на горячке сказали что карта не в грейсе
Setta
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:29

  WallNutPen написав:
  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(


WallNutPen Про які 10% йде мова?
Arom
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:46

Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги". К сожалению данное предложение привата больше не актуально с 1 января 2025
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 15:58

Re: Банк Глобус

  WallNutPen написав:приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги"

А таки заплатил? Я в середине декабря на ту тысячу подал заявку с выплатой на Приват. Вот уже больше месяца так и висит "в обробцi". Не знаю, может на Глобус хоть бы саму тыщу получил уже.
moveton
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