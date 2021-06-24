Для клієнтів, які відкрили картку по 09.08.2022р. (включно) - 4% від суми заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості) Для клієнтів, які відкрили карту після 09.08.2022р. - 5% від суми заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
неудачно сумму для примера выбрал ) 500 грн пусть будет )
ну и вся эта "движуха" началась, потому что неделю назад я заметил отсутствие всякой информации про грейс (полностью погасил после этого), а на горячке сказали что карта не в грейсе
Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда
Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги". К сожалению данное предложение привата больше не актуально с 1 января 2025
WallNutPen написав:Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги".
Так у Привата и у Глобуса разные условия акции. У Привата акция была 10% на траты с карты национального кешбэка (об типе поступивших средств в условиях ничего не сказано), а у Глобуса - 20% на сумму зачисленного кешбэка (и в условиях указано, что кешбэка). Поэтому совсем не удивляет, что Приват начислял 10% по акции (траты-то соответствовали условиям), а Глобус нет (1000 грн не соответствуют условиям). Так что в целом оба банки выполняют условия своих акции, ни больше ни меньше, хотя от Привата вполне можно было бы ожидать, что придумают какой-то повод, чтобы не начислять за 1000.