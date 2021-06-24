Для клієнтів, які відкрили картку по 09.08.2022р. (включно) - 4% від суми заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості) Для клієнтів, які відкрили карту після 09.08.2022р. - 5% від суми заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
неудачно сумму для примера выбрал ) 500 грн пусть будет )
ну и вся эта "движуха" началась, потому что неделю назад я заметил отсутствие всякой информации про грейс (полностью погасил после этого), а на горячке сказали что карта не в грейсе
Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда
Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги". К сожалению данное предложение привата больше не актуально с 1 января 2025
WallNutPen написав:Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги".
Так у Привата и у Глобуса разные условия акции. У Привата акция была 10% на траты с карты национального кешбэка (об типе поступивших средств в условиях ничего не сказано), а у Глобуса - 20% на сумму зачисленного кешбэка (и в условиях указано, что кешбэка). Поэтому совсем не удивляет, что Приват начислял 10% по акции (траты-то соответствовали условиям), а Глобус нет (1000 грн не соответствуют условиям). Так что в целом оба банки выполняют условия своих акции, ни больше ни меньше, хотя от Привата вполне можно было бы ожидать, что придумают какой-то повод, чтобы не начислять за 1000.
Да приват заплатил все как положено. Я как получил чразу на комуналь все кинул - и тут таки с привета все вывел. Причем теще данную акцию подключил уже в декабре - у нее была просроченная карта привата - теп не менее п24 ее подтянул, дал открыть НК, позволил идентифицироваться в Дие, заказать вовину 1000, и выплатить на нее кэшбек. А проблемы с получением самой 1000 я думаю от банка не зависят, кто раньше подался (имею кейсы от 1,4,6 декабря на разные банки) - все получили в декабре. Кто начиная с 12 - тем уже приходит тыща в текущем году
WallNutPen написав:Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги".
Так у Привата и у Глобуса разные условия акции. У Привата акция была 10% на траты с карты национального кешбэка (об типе поступивших средств в условиях ничего не сказано), а у Глобуса - 20% на сумму зачисленного кешбэка (и в условиях указано, что кешбэка). Поэтому совсем не удивляет, что Приват начислял 10% по акции (траты-то соответствовали условиям), а Глобус нет (1000 грн не соответствуют условиям). Так что в целом оба банки выполняют условия своих акции, ни больше ни меньше, хотя от Привата вполне можно было бы ожидать, что придумают какой-то повод, чтобы не начислять за 1000.
То что вы тут пишете - по своей сути - это банальное оправдание действий жлобуса. Да юридически все это выглядит именно так. Но я бы к примеру сделал акцент на том моменте, что в период когда эти плюшки банками разрабатывали на карту НК не могло быть никаких других поступлений кроме как в рамках НК. И уверен, что задайся целью приват не платить 10% чисто под "вовину 1000" он легко мог бы обосновать даже в рамках правил той акции, что уже у него была. Равно как жлобус без существенного ущерба собственной репутации мог проявить что-то типа goodwill'a или даже банальной клиентоориентированности. Эти вещи обычно не прописывают в условиях акций, но иногда банки к ним прибегают. Мог бы, но не стал. Его право. Как относится при этом к банку - право каждого в зависимости от его личных взглядов и понимания
WallNutPen написав:Да юридически все это выглядит именно так.
ИМХО, вот этого вполне достаточно, чтобы признать, что банк своих обещаний не нарушил. Мог бы сделать больше? Да, наверное, мог, но вряд ли можно говорить о непорядочности. И ставить в пример Приват в данном вопросе, как мне кажется, неуместно по указанным выше причинам: если бы Приват не платил 10% на 1000, то это было бы уже нарушением условий акции и непорядочно. А так оба банка поступили ОК. Просто разные условия акции и все. Это как тарифы: у каждого банка немного свои. Вот мне у Привата некоторые тарифы по переводам не нравятся, а "мог проявить что-то типа goodwill'a или даже банальной клиентоориентированности" и уменьшить или вообще убрать комиссию за переводы.