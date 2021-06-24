Додано: Вів 21 січ, 2025 18:18

ingtrans написав: WallNutPen написав: Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги". Arom приват в своей программе "привіт" предлагал активировать кэшбек суть которого была в том, что на все траты с карты "Национальный кэшбек" до 31.12.2024 начислялось 10% кэшбека грязными. Изначально это предусматривалось именно под выплаты по программе НК, поскольку ни о каких других источниках поступлений кроме НК речь тогда не шла, но когда предусмотрели, что "вовина 1000" тоже будет платиться на ту же карту, приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги".

Так у Привата и у Глобуса разные условия акции. У Привата акция была 10% на траты с карты национального кешбэка (об типе поступивших средств в условиях ничего не сказано), а у Глобуса - 20% на сумму зачисленного кешбэка (и в условиях указано, что кешбэка). Поэтому совсем не удивляет, что Приват начислял 10% по акции (траты-то соответствовали условиям), а Глобус нет (1000 грн не соответствуют условиям). Так что в целом оба банки выполняют условия своих акции, ни больше ни меньше, хотя от Привата вполне можно было бы ожидать, что придумают какой-то повод, чтобы не начислять за 1000. Так у Привата и у Глобуса разные условия акции. У Привата акция была(об типе поступивших средств в условиях ничего не сказано), а у Глобуса -(и в условиях указано, что кешбэка). Поэтому совсем не удивляет, что Приват начислял 10% по акции (траты-то соответствовали условиям), а Глобус нет (1000 грн не соответствуют условиям). Так что в целом оба банки выполняют условия своих акции, ни больше ни меньше, хотя от Привата вполне можно было бы ожидать, что придумают какой-то повод, чтобы не начислять за 1000.

То что вы тут пишете - по своей сути - это банальное оправдание действий жлобуса. Да юридически все это выглядит именно так. Но я бы к примеру сделал акцент на том моменте, что в период когда эти плюшки банками разрабатывали на карту НК не могло быть никаких других поступлений кроме как в рамках НК. И уверен, что задайся целью приват не платить 10% чисто под "вовину 1000" он легко мог бы обосновать даже в рамках правил той акции, что уже у него была. Равно как жлобус без существенного ущерба собственной репутации мог проявить что-то типа goodwill'a или даже банальной клиентоориентированности. Эти вещи обычно не прописывают в условиях акций, но иногда банки к ним прибегают. Мог бы, но не стал. Его право. Как относится при этом к банку - право каждого в зависимости от его личных взглядов и понимания