на сайті про це в новинах не згадують
в файлі є ставки нові від учора
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 20:48
був лише пуш в додатку щодо зміни ставок депозитів
на сайті про це в новинах не згадують
в файлі є ставки нові від учора
Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21
Подскажите по картам Глобус плюс.
1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:03
У мене так. 12.12 подав в Дії заявку на 1т., вказавши карту Привата, при цьому НКБ - карта Глобуса.
18.1 ввечері виплатили. 20.1 спустив все на комунал. Кешбек Приват не дав, акція-то його закінчилася з НР
Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:10
1. Так.
2. У Лайта свій окремий рахунок
Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:40
Re: Банк Глобус
Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?
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