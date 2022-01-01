RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:48

був лише пуш в додатку щодо зміни ставок депозитів
на сайті про це в новинах не згадують

в файлі є ставки нові від учора

https://globusbank.com.ua/images/upload ... bc5d25.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 16381
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21

Подскажите по картам Глобус плюс.
1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
Danik
 
Повідомлень: 705
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2321 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:03

  moveton написав:
  WallNutPen написав:приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги"

А таки заплатил? Я в середине декабря на ту тысячу подал заявку с выплатой на Приват. Вот уже больше месяца так и висит "в обробцi". Не знаю, может на Глобус хоть бы саму тыщу получил уже.
У мене так. 12.12 подав в Дії заявку на 1т., вказавши карту Привата, при цьому НКБ - карта Глобуса.
18.1 ввечері виплатили. 20.1 спустив все на комунал. Кешбек Приват не дав, акція-то його закінчилася з НР
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 27.04.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:10

  Danik написав:1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?

1. Так.
2. У Лайта свій окремий рахунок
Arbitr
 
Повідомлень: 327
З нами з: 07.11.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:40

Re: Банк Глобус

Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?
Arbitr
 
Повідомлень: 327
З нами з: 07.11.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:42

  Arbitr написав:Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?

Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:51

  novichok написав:Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.

Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua ?
Arbitr
 
Повідомлень: 327
З нами з: 07.11.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 02:04

  Arbitr написав:
  novichok написав:Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.

Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua ?

Так, те що в додатку.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 214, 215, 216
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2157 1082253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 22:37
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 223, 224, 225
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2244 1125308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 19:19
klug
Юнекс Банк 1 ... 138, 139, 140
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1398 492917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 17:55
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7346)
25.01.2025 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.