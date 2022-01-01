Подскажите по картам Глобус плюс. 1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту. 2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
WallNutPen написав:приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги"
А таки заплатил? Я в середине декабря на ту тысячу подал заявку с выплатой на Приват. Вот уже больше месяца так и висит "в обробцi". Не знаю, может на Глобус хоть бы саму тыщу получил уже.
У мене так. 12.12 подав в Дії заявку на 1т., вказавши карту Привата, при цьому НКБ - карта Глобуса. 18.1 ввечері виплатили. 20.1 спустив все на комунал. Кешбек Приват не дав, акція-то його закінчилася з НР
Danik написав:1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту. 2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?