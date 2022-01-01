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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:48

був лише пуш в додатку щодо зміни ставок депозитів
на сайті про це в новинах не згадують

в файлі є ставки нові від учора

https://globusbank.com.ua/images/upload ... bc5d25.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21

Подскажите по картам Глобус плюс.
1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
Danik
 
Повідомлень: 705
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:03

  moveton написав:
  WallNutPen написав:приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги"

А таки заплатил? Я в середине декабря на ту тысячу подал заявку с выплатой на Приват. Вот уже больше месяца так и висит "в обробцi". Не знаю, может на Глобус хоть бы саму тыщу получил уже.
У мене так. 12.12 подав в Дії заявку на 1т., вказавши карту Привата, при цьому НКБ - карта Глобуса.
18.1 ввечері виплатили. 20.1 спустив все на комунал. Кешбек Приват не дав, акція-то його закінчилася з НР
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:10

  Danik написав:1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?

1. Так.
2. У Лайта свій окремий рахунок
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:40

Re: Банк Глобус

Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?
Arbitr
 
Повідомлень: 328
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:42

  Arbitr написав:Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?

Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 00:51

  novichok написав:Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.

Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua ?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 02:04

  Arbitr написав:
  novichok написав:Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.

Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua ?

Так, те що в додатку.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:21

  novichok написав:Так, те що в додатку.

Дякую, спрацювало, відповіді на емейл не отримав, але в додатку 25к КЛ з'явилось.

PS Отримав зараз відповідь на емейл, що у Вас вже є КЛ, якщо що звертайтеся.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:41

  Arbitr написав:
  novichok написав:Так, те що в додатку.

Дякую, спрацювало, відповіді на емейл не отримав, але в додатку 25к КЛ з'явилось.

PS Отримав зараз відповідь на емейл, що у Вас вже є КЛ, якщо що звертайтеся.

Радий за вас :wink:
novichok
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