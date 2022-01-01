Банк Глобус
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:48
був лише пуш в додатку щодо зміни ставок депозитів
на сайті про це в новинах не згадують
в файлі є ставки нові від учора
https://globusbank.com.ua/images/upload ... bc5d25.pdf
greenozon
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Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21
Подскажите по картам Глобус плюс.
1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту. 2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
Danik
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Додано: Чет 23 січ, 2025 23:03
moveton написав: WallNutPen написав:
приват не стал мелочится "аки жлобус", а честно заплатил те же 10% хотя по сути это были "другие деньги"
А таки заплатил? Я в середине декабря на ту тысячу подал заявку с выплатой на Приват. Вот уже больше месяца так и висит "в обробцi". Не знаю, может на Глобус хоть бы саму тыщу получил уже.
У мене так. 12.12 подав в Дії заявку на 1т., вказавши карту Привата, при цьому НКБ - карта Глобуса.
18.1 ввечері виплатили. 20.1 спустив все на комунал. Кешбек Приват не дав, акція-то його закінчилася з НР
Visky
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:10
Danik написав:
1. В отделении сразу пластик получить нельзя, только через открытие виртуальной в приложении, а потом выпуск к виртуальной пластика с доставкой через новую почту.
2. Карта Глобус плюс ЛАЙТ дебетная открываеться только как дополнительная к кредитной ?
1. Так.
2. У Лайта свій окремий рахунок
Arbitr
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:40
Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?
Arbitr
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Додано: Суб 25 січ, 2025 00:42
Arbitr написав:
Так як банк вперто не хоче надати КЛ, чи може посприяти його отриманню оформлення кредиту готівкою та дострокове його повернення?
Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
novichok
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Додано: Суб 25 січ, 2025 00:51
novichok написав:
Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua
?
Arbitr
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Додано: Суб 25 січ, 2025 02:04
Arbitr написав: novichok написав:
Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
Дякую, можна спробувати.
А на яке мило?
supportglobusplus@globusbank.com.ua ?
Так, те що в додатку.
novichok
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Додано: Пон 27 січ, 2025 18:21
novichok написав:
Так, те що в додатку.
Дякую, спрацювало, відповіді на емейл не отримав, але в додатку 25к КЛ з'явилось.
PS Отримав зараз відповідь на емейл, що у Вас вже є КЛ, якщо що звертайтеся.
Arbitr
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Додано: Пон 27 січ, 2025 18:41
Arbitr написав: novichok написав:
Так, те що в додатку.
Дякую, спрацювало, відповіді на емейл не отримав, але в додатку 25к КЛ з'явилось.
PS Отримав зараз відповідь на емейл, що у Вас вже є КЛ, якщо що звертайтеся.
Радий за вас
novichok
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