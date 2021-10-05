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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:01
novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
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melkh
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:44
melkh написав:novichok
Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
Чудово
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novichok
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:55
А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
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