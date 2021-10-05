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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:01

novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
melkh
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Повідомлень: 1008
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:44

  melkh написав:novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.

Чудово
novichok
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Повідомлень: 3464
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:55

Re: Банк Глобус

А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
Amid
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 12.06.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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  #<1 ... 154155156157
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