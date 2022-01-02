RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:01

novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:44

  melkh написав:novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.

Чудово
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:55

Re: Банк Глобус

А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
Amid
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 12.06.08
Подякував: 233 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:52

  Amid написав:А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?

Я писав у довільній формі. Тіпа, прошу
надати кред.ліміт на карту "номер карти". Всьо.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:13

Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:55

  melkh написав:Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?

Я навпаки відкрив картку у глобусі, бо він додає 20% на суму зарахованого кеш беку...
Можу помилятись, але скоріше за все без відкриття карти ніякого кеш беку
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 154155156157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, novichok, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 225, 226, 227
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2262 1128974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2025 18:54
Amethyst
Банк Кредит Дніпро 1 ... 31, 32, 33
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
321 142833
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2025 15:39
Ferlakur
МТБ Банк 1 ... 26, 27, 28
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
272 240012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2025 00:51
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1240)
29.01.2025 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.