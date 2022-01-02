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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:01
novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
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melkh
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:44
melkh написав:novichok
Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
Чудово
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novichok
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:55
А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
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Amid
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Додано: Вів 28 січ, 2025 23:52
Amid написав:
А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
Я писав у довільній формі. Тіпа, прошу
надати кред.ліміт на карту "номер карти". Всьо.
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novichok
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:13
Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?
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melkh
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Додано: Сер 29 січ, 2025 23:55
melkh написав:
Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?
Я навпаки відкрив картку у глобусі, бо він додає 20% на суму зарахованого кеш беку...
Можу помилятись, але скоріше за все без відкриття карти ніякого кеш беку
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novichok
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Додано: Чет 30 січ, 2025 07:24
melkh написав:
Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?
Точно ніяк не можна.
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Feh14
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03
novichok у вас взагалі не було КЛ, але після написання їм на пошту , вам надали 25к? В мене є 13к КЛ, і хотілось би більше, і ось думаю, чи варто їм написати на пошту
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maximus4999
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