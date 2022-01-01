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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:01

novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.
melkh
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Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:44

  melkh написав:novichok Сьогодні теж спрацювало, 25 к.

Чудово
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:55

Re: Банк Глобус

А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:52

  Amid написав:А що саме писали в тому листі? Як обгрунтовували?

Я писав у довільній формі. Тіпа, прошу
надати кред.ліміт на карту "номер карти". Всьо.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:13

Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?
melkh
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Повідомлень: 1009
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:55

  melkh написав:Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?

Я навпаки відкрив картку у глобусі, бо він додає 20% на суму зарахованого кеш беку...
Можу помилятись, але скоріше за все без відкриття карти ніякого кеш беку
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 07:24

  melkh написав:Яким чином можна добавити картку банку до програми Національного кешбеку, не відкриваючи картки у банку?

Точно ніяк не можна.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03

novichok у вас взагалі не було КЛ, але після написання їм на пошту , вам надали 25к? В мене є 13к КЛ, і хотілось би більше, і ось думаю, чи варто їм написати на пошту
maximus4999
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:19

  maximus4999 написав:novichok у вас взагалі не було КЛ, але після написання їм на пошту , вам надали 25к? В мене є 13к КЛ, і хотілось би більше, і ось думаю, чи варто їм написати на пошту

Взагалі не було, дали 22к.
novichok
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