|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:06
novichok написав:
Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
Аналогічна ситуація. Теж написав, але кредитного ліміту не отримав
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1290
|628802
|
П'ят 31 січ, 2025 12:06
sens
|
|2270
|1130156
|
|
|1400
|494251
|
|