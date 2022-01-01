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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:06
novichok написав:
Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.
Аналогічна ситуація. Теж написав, але кредитного ліміту не отримав
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:54
У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:06
посетитель написав:
У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?
Залежить таки як проведеться.
Скоріше за все проведеться вже завтра
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:09
Amethyst написав: посетитель написав:
У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?
Залежить таки як проведеться.
Скоріше за все проведеться вже завтра
Тобто рахується по даті проводки.
Дякую.
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