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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:06

  novichok написав:Я подавав заявку в додатку багато разів (маючи депо)і все по нулям. Потім написав їм на мило отримав негативну відповідь, а на наступний день непоганий кредитний ліміт.

Аналогічна ситуація. Теж написав, але кредитного ліміту не отримав :(
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:54

Re: Банк Глобус

У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:06

  посетитель написав:У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?

Залежить таки як проведеться.
Скоріше за все проведеться вже завтра :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:09

  Amethyst написав:
  посетитель написав:У Глобуса пільговий період рахується від дати операції чи від дати проводки?Якщо сьогодні зроблю покупку гасити коли?

Залежить таки як проведеться.
Скоріше за все проведеться вже завтра :wink:


Тобто рахується по даті проводки.
Дякую.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 05:00

Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 05:16

  novichok написав:Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?


у меня 3/3 и 3/2
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  novichok написав:Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?

Не усім. Та ще і зменшив кількість категорій до 2
arkavs
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