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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09
melkh написав:
Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.
Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
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