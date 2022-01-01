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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09
melkh написав:
Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.
Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
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novichok
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:06
novichok написав: melkh написав:
Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.
Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
А чи не потрібно картку якось до Дії прив'язувати?
Чи я путаю с той тисячею?
Щось таке робив рідним через дію.
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Feh14
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:26
Feh14 , Дія сама її підтягне, а також картки інших банків, які зареєстровани вами в програмі НК.
Залишиться тільки вибрати в Дії картку, на яку буде падати кеш бек з усіх зареєстрованих карт.
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novichok
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