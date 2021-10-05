Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09
Додано: Нед 02 лют, 2025 05:06
Додано: Нед 02 лют, 2025 05:26
Feh14 , Дія сама її підтягне, а також картки інших банків, які зареєстровани вами в програмі НК.
Залишиться тільки вибрати в Дії картку, на яку буде падати кеш бек з усіх зареєстрованих карт.
Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42
Питання виникло
А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?
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