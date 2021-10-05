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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09

  melkh написав:Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.

Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 05:06

  novichok написав:
  melkh написав:Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.

Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК

А чи не потрібно картку якось до Дії прив'язувати?
Чи я путаю с той тисячею?
Щось таке робив рідним через дію.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 05:26

Feh14 , Дія сама її підтягне, а також картки інших банків, які зареєстровани вами в програмі НК.
Залишиться тільки вибрати в Дії картку, на яку буде падати кеш бек з усіх зареєстрованих карт.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42

Питання виникло

А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?


так , ліміт 50к
ком 3/3 прод 1,5/2,5 аптека 1,75/2,5
поки так
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:08

  Arbitr написав:А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?

Тут хочь би одну вициганить...
novichok
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  #<1 ... 156157158159
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