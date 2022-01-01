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Банк Глобус
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09
melkh написав:
Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.
Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
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novichok
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:06
novichok написав: melkh написав:
Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.
Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
А чи не потрібно картку якось до Дії прив'язувати?
Чи я путаю с той тисячею?
Щось таке робив рідним через дію.
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Feh14
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Додано: Нед 02 лют, 2025 05:26
Feh14 , Дія сама її підтягне, а також картки інших банків, які зареєстровани вами в програмі НК.
Залишиться тільки вибрати в Дії картку, на яку буде падати кеш бек з усіх зареєстрованих карт.
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novichok
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Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42
А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?
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Arbitr
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10
novichok написав:
Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?
так , ліміт 50к
ком 3/3 прод 1,5/2,5 аптека 1,75/2,5
поки так
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:08
Arbitr написав:
А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?
Тут хочь би одну вициганить...
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novichok
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Додано: Пон 03 лют, 2025 14:50
novichok в підтримці стверджують, що кредитних карт може бути і 2, але КЛ буде тільки 1.
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Arbitr
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:04
Arbitr написав:novichok
в підтримці стверджують, що кредитних карт може бути і 2, але КЛ буде тільки 1.
і по кожній КК свої 500 грн КБ?
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greenozon
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