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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160>

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:09

  melkh написав:Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.

Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК
novichok
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Повідомлень: 3474
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 05:06

  novichok написав:
  melkh написав:Відкрив картку НК і це означає, що автоматично був приєднаний до акції НК, в застосунку ніде це не видно.

Так і є. Відкриття карти=приєднання до НК

А чи не потрібно картку якось до Дії прив'язувати?
Чи я путаю с той тисячею?
Щось таке робив рідним через дію.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 05:26

Feh14 , Дія сама її підтягне, а також картки інших банків, які зареєстровани вами в програмі НК.
Залишиться тільки вибрати в Дії картку, на яку буде падати кеш бек з усіх зареєстрованих карт.
novichok
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Повідомлень: 3474
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 18:42

Питання виникло

А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 21:10

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Глобус усім дав кеш бек на комуналку 3%?


так , ліміт 50к
ком 3/3 прод 1,5/2,5 аптека 1,75/2,5
поки так
Goodman
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Повідомлень: 6677
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:08

  Arbitr написав:А можливо мати в цьому банку 2 кредитні картки з лімітом?
Наприклад Глобус плюс та Запасочка?

Тут хочь би одну вициганить...
novichok
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Повідомлень: 3474
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:50

novichok в підтримці стверджують, що кредитних карт може бути і 2, але КЛ буде тільки 1.
Arbitr
 
Повідомлень: 332
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:04

  Arbitr написав:novichok в підтримці стверджують, що кредитних карт може бути і 2, але КЛ буде тільки 1.


і по кожній КК свої 500 грн КБ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:59

  greenozon написав:
і по кожній КК свої 500 грн КБ?

Так, але якщо на рахунку немає кредитних коштів, то і кешбек буде як за свої.
Тобто той же, що на лайті, або ощадній.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:00

  Arbitr написав:
  greenozon написав:
і по кожній КК свої 500 грн КБ?

Так, але якщо на рахунку немає кредитних коштів, то і кешбек буде як за свої.
Тобто той же, що на лайті, або ощадній.


виходить якщо мати 2 КК + лайт + ощадну тоді можна набити 4*500 = 2000 грн КБ в міс? (брудними)
greenozon
 
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