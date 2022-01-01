Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59

посетитель написав: Amethyst написав: Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге



Тут немного не понял.Лимит в 400 тыс в год?Вы его просто превышали или надо было что-то делать ещё? Тут немного не понял.Лимит в 400 тыс в год?Вы его просто превышали или надо было что-то делать ещё?

Ну с Шаромыгой же весело. Я старый офлайн-клиент Шаромыги и при действующих старых счетах открыл новый онлайн-Глобус+ )В новой приложухе открыл депо, а под депо они открывают новый онлайн-Поточний... и он сразу блокируется, если нет офлайн-АнкетыИ вот я тогда и звякнул в своё старое отделение, заполучил Анкету мылом...Прошел год.И я вдруг не смог пользоваться картой. Через сапорт узнал, шо у меня чото выствлено 400К/год как для онбординга. Через (пере)хай на чате заставил таки найти в отд-и! мою офлайн-Анкету и, о боги, мне за день нарисовали 1600К/год шоли... Но пердупредили, шо нуна таки будет через год (не через 5 лет) снова обновить Анкету...И вот дето в прошлом ноябре я опять стукнулся об лимит, но саппорт уже просто посоветовал обновить Анкету прямо в приложухе..и через 10 мин Шаромыгу попустило, и лимит нарисовати типа 400К/мес... Чудеса ))