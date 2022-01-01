RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:56

Re: Банк Глобус

Списание с любой карточки это выдаткова операция лимит которых 400 тыс в год написали.С кредитки я рассчитался какой-то суммой(вот тебе первый раз).Потом когда я её же гасить буду с дебетке глобуса вот и второе суммирование в лимит.Если гасить напрямую с другого банка то да, списание только одно.
посетитель
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:05

  посетитель написав:Списание с любой карточки это выдаткова операция лимит которых 400 тыс в год написали.С кредитки я рассчитался какой-то суммой(вот тебе первый раз).Потом когда я её же гасить буду с дебетке глобуса вот и второе суммирование в лимит.Если гасить напрямую с другого банка то да, списание только одно.

ИМХО, принимаются во внимание только операции с чужими счетами... та даже с чужими банками.
Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 05.05.21
Подякував: 471 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:25

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Списание с любой карточки это выдаткова операция лимит которых 400 тыс в год написали.С кредитки я рассчитался какой-то суммой(вот тебе первый раз).Потом когда я её же гасить буду с дебетке глобуса вот и второе суммирование в лимит.Если гасить напрямую с другого банка то да, списание только одно.

ИМХО, принимаются во внимание только операции с чужими счетами... та даже с чужими банками.
Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге :idea:


Ну я читаю то что они написали при открытии карточки.Просто не хотелось бы в один самый не подходящий момент узнать что деньги заблокированы и надо бежать в отделение.
Из практики тех кто отписАлся, я так смотрю вроде этот лимит не соблюдается.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 07 лют, 2025 20:31, всього редагувалось 2 разів.
посетитель
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:29

  Amethyst написав:Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге :idea:


Тут немного не понял.Лимит в 400 тыс в год?Вы его просто превышали или надо было что-то делать ещё?
посетитель
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59

  посетитель написав:
  Amethyst написав:Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге :idea:


Тут немного не понял.Лимит в 400 тыс в год?Вы его просто превышали или надо было что-то делать ещё?
Ну с Шаромыгой же весело. Я старый офлайн-клиент Шаромыги и при действующих старых счетах открыл новый онлайн-Глобус+ )
В новой приложухе открыл депо, а под депо они открывают новый онлайн-Поточний... и он сразу блокируется, если нет офлайн-Анкеты :idea:
И вот я тогда и звякнул в своё старое отделение, заполучил Анкету мылом...
Прошел год.
И я вдруг не смог пользоваться картой. Через сапорт узнал, шо у меня чото выствлено 400К/год как для онбординга. Через (пере)хай на чате заставил таки найти в отд-и! мою офлайн-Анкету и, о боги, мне за день нарисовали 1600К/год шоли... Но пердупредили, шо нуна таки будет через год (не через 5 лет) снова обновить Анкету...
И вот дето в прошлом ноябре я опять стукнулся об лимит, но саппорт уже просто посоветовал обновить Анкету прямо в приложухе..и через 10 мин Шаромыгу попустило, и лимит нарисовати типа 400К/мес... Чудеса ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 05.05.21
Подякував: 471 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
Повідомлень: 563
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 158159160161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 229, 230, 231
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2309 1136270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2025 20:01
nickvp
Банк Альянс 1 ... 130, 131, 132
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1316 632708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2025 18:13
Eldarien
А-Банк 1 ... 216, 217, 218
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2171 1087507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2025 15:19
Driver

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7444)
07.02.2025 21:16
UNIQA (364)
07.02.2025 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.