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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:56
Re: Банк Глобус
Списание с любой карточки это выдаткова операция лимит которых 400 тыс в год написали.С кредитки я рассчитался какой-то суммой(вот тебе первый раз).Потом когда я её же гасить буду с дебетке глобуса вот и второе суммирование в лимит.Если гасить напрямую с другого банка то да, списание только одно.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:05
ИМХО, принимаются во внимание только операции с чужими счетами... та даже с чужими банками.
Я уже стукался об лимит, и там явно были именно переводы/оплаты на др. банки, т.е. без учета переводов на карты жены в Шаромыге
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:25
Ну я читаю то что они написали при открытии карточки.Просто не хотелось бы в один самый не подходящий момент узнать что деньги заблокированы и надо бежать в отделение.
Из практики тех кто отписАлся, я так смотрю вроде этот лимит не соблюдается.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 07 лют, 2025 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:29
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59
Ну с Шаромыгой же весело. Я старый офлайн-клиент Шаромыги и при действующих старых счетах открыл новый онлайн-Глобус+ )
В новой приложухе открыл депо, а под депо они открывают новый онлайн-Поточний... и он сразу блокируется, если нет офлайн-Анкеты
И вот я тогда и звякнул в своё старое отделение, заполучил Анкету мылом...
Прошел год.
И я вдруг не смог пользоваться картой. Через сапорт узнал, шо у меня чото выствлено 400К/год как для онбординга. Через (пере)хай на чате заставил таки найти в отд-и! мою офлайн-Анкету и, о боги, мне за день нарисовали 1600К/год шоли... Но пердупредили, шо нуна таки будет через год (не через 5 лет) снова обновить Анкету...
И вот дето в прошлом ноябре я опять стукнулся об лимит, но саппорт уже просто посоветовал обновить Анкету прямо в приложухе..и через 10 мин Шаромыгу попустило, и лимит нарисовати типа 400К/мес... Чудеса ))
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:59
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