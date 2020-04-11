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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:08

Re: Банк Глобус

  moveton написав:Или тут для перезаполнения анкеты какое-то отдельное приложение?
Нет. В обычной аппке "глобус плюс" в правом верхнем углу рабочего стола тапнуть на иконку человечка => Інформація Персональні дані => Оновити дані - ну и далее заполнить то что система будет вопрошать
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:19

  WallNutPen написав:Нет. В обычной аппке "глобус плюс" в правом верхнем углу рабочего стола тапнуть на иконку человечка => Інформація Персональні дані => Оновити дані - ну и далее заполнить то что система будет вопрошать

А рабочий стол - это в каком разделе? В Home в правом верхнем углу кнопка Deposits. Тапнул. Не нашёл там персональных данных.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:23

Re: Банк Глобус

  moveton написав:А рабочий стол - это в каком разделе?
Вкладка "Головна" (там еще домик нарисован). У вас точно глобус плюс? Или у вас английская версия? Ибо у мну все надписи на украинском, в т.ч. Депозити
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:41

  WallNutPen написав:
  moveton написав:А рабочий стол - это в каком разделе?
Вкладка "Головна" (там еще домик нарисован). У вас точно глобус плюс? Или у вас английская версия? Ибо у мну все надписи на украинском, в т.ч. Депозити

Вот такая у меня: https://play.google.com/store/apps/deta ... nal.globus На украинский язык переключал - пункты те же. Только, как оказалось, была не последняя версия, хотя гуглоплей на экране поиска обновления не предлагал. Только если прям к ней на страницу зайти, тогда оказалось, что есть обновление. Поставил последнюю - действительно радикально другая и "Персональнi данi" в настройках появились (до этого там только телефон и почта были). Спасибо. Только теперь переключение на английский язык в настройках исчезло :(
moveton
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