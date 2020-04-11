А рабочий стол - это в каком разделе? В Home в правом верхнем углу кнопка Deposits. Тапнул. Не нашёл там персональных данных.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2025 15:19
А рабочий стол - это в каком разделе? В Home в правом верхнем углу кнопка Deposits. Тапнул. Не нашёл там персональных данных.
Додано: Суб 08 лют, 2025 15:23
Re: Банк Глобус
Додано: Суб 08 лют, 2025 15:41
Вот такая у меня:
Додано: Вів 11 лют, 2025 20:11
та ладно то кому-то повезло случайно, или фамилия на "зе" начинается на "ленский" заканчивается.
подходящим момент не будет, большинство открывших карту в 2023 - в отделение уже прибегали .
Хотя... может за последние несколько месяцев что-то и поменялось кардинально. Трамп же.
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:05
Re: Банк Глобус
прочитал в конце января советы бывалых, которым налили тут лимиту после обращения на мыло поддержки - решил тоже попробовать удачу - 1 февраля написал им "большое" письмо о том что лимит хочу, нужен в основном для кэшбека, лимитов других банков имею на сотни тысяч гривень, воровать их деньги не собираюсь, в лучшие времена годами держал тут на депо - фонд, картой без лимита как рекомендовали около года пользовался активно даже для заграницы (правда с лета прошлого года закинул на полку) - логики почему мне банк постоянно отказывает даже в минимальном лимите в 1000 не понимаю. Неделю после написания письма ждал ответ и мониторил аппку на предмет появления лимита - потом забросил. Ответа в итоге так и не получил, но сегодня случайно зашел в аппку и увидел что таки 10К налили. Так что проверено лично - данный кейс иногда таки реально работает
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