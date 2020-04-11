WallNutPen написав:Нет. В обычной аппке "глобус плюс" в правом верхнем углу рабочего стола тапнуть на иконку человечка => Інформація Персональні дані => Оновити дані - ну и далее заполнить то что система будет вопрошать
А рабочий стол - это в каком разделе? В Home в правом верхнем углу кнопка Deposits. Тапнул. Не нашёл там персональных данных.
moveton написав:А рабочий стол - это в каком разделе?
Вкладка "Головна" (там еще домик нарисован). У вас точно глобус плюс? Или у вас английская версия? Ибо у мну все надписи на украинском, в т.ч. Депозити
Вот такая у меня: https://play.google.com/store/apps/deta ... nal.globus На украинский язык переключал - пункты те же. Только, как оказалось, была не последняя версия, хотя гуглоплей на экране поиска обновления не предлагал. Только если прям к ней на страницу зайти, тогда оказалось, что есть обновление. Поставил последнюю - действительно радикально другая и "Персональнi данi" в настройках появились (до этого там только телефон и почта были). Спасибо. Только теперь переключение на английский язык в настройках исчезло
посетитель написав:Из практики тех кто отписАлся, я так смотрю вроде этот лимит не соблюдается.
та ладно то кому-то повезло случайно, или фамилия на "зе" начинается на "ленский" заканчивается. подходящим момент не будет, большинство открывших карту в 2023 - в отделение уже прибегали . Хотя... может за последние несколько месяцев что-то и поменялось кардинально. Трамп же.
прочитал в конце января советы бывалых, которым налили тут лимиту после обращения на мыло поддержки - решил тоже попробовать удачу - 1 февраля написал им "большое" письмо о том что лимит хочу, нужен в основном для кэшбека, лимитов других банков имею на сотни тысяч гривень, воровать их деньги не собираюсь, в лучшие времена годами держал тут на депо - фонд, картой без лимита как рекомендовали около года пользовался активно даже для заграницы (правда с лета прошлого года закинул на полку) - логики почему мне банк постоянно отказывает даже в минимальном лимите в 1000 не понимаю. Неделю после написания письма ждал ответ и мониторил аппку на предмет появления лимита - потом забросил. Ответа в итоге так и не получил, но сегодня случайно зашел в аппку и увидел что таки 10К налили. Так что проверено лично - данный кейс иногда таки реально работает