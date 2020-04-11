Додано: Чет 13 лют, 2025 16:05

прочитал в конце января советы бывалых, которым налили тут лимиту после обращения на мыло поддержки - решил тоже попробовать удачу - 1 февраля написал им "большое" письмо о том что лимит хочу, нужен в основном для кэшбека, лимитов других банков имею на сотни тысяч гривень, воровать их деньги не собираюсь, в лучшие времена годами держал тут на депо - фонд, картой без лимита как рекомендовали около года пользовался активно даже для заграницы (правда с лета прошлого года закинул на полку) - логики почему мне банк постоянно отказывает даже в минимальном лимите в 1000 не понимаю. Неделю после написания письма ждал ответ и мониторил аппку на предмет появления лимита - потом забросил. Ответа в итоге так и не получил, но сегодня случайно зашел в аппку и увидел что таки 10К налили. Так что проверено лично - данный кейс иногда таки реально работает