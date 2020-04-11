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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:19

  WallNutPen написав:Нет. В обычной аппке "глобус плюс" в правом верхнем углу рабочего стола тапнуть на иконку человечка => Інформація Персональні дані => Оновити дані - ну и далее заполнить то что система будет вопрошать

А рабочий стол - это в каком разделе? В Home в правом верхнем углу кнопка Deposits. Тапнул. Не нашёл там персональных данных.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:23

Re: Банк Глобус

  moveton написав:А рабочий стол - это в каком разделе?
Вкладка "Головна" (там еще домик нарисован). У вас точно глобус плюс? Или у вас английская версия? Ибо у мну все надписи на украинском, в т.ч. Депозити
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:41

  WallNutPen написав:
  moveton написав:А рабочий стол - это в каком разделе?
Вкладка "Головна" (там еще домик нарисован). У вас точно глобус плюс? Или у вас английская версия? Ибо у мну все надписи на украинском, в т.ч. Депозити

Вот такая у меня: https://play.google.com/store/apps/deta ... nal.globus На украинский язык переключал - пункты те же. Только, как оказалось, была не последняя версия, хотя гуглоплей на экране поиска обновления не предлагал. Только если прям к ней на страницу зайти, тогда оказалось, что есть обновление. Поставил последнюю - действительно радикально другая и "Персональнi данi" в настройках появились (до этого там только телефон и почта были). Спасибо. Только теперь переключение на английский язык в настройках исчезло :(
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:11

  посетитель написав:Из практики тех кто отписАлся, я так смотрю вроде этот лимит не соблюдается.
та ладно :) то кому-то повезло случайно, или фамилия на "зе" начинается на "ленский" заканчивается.
подходящим момент не будет, большинство открывших карту в 2023 - в отделение уже прибегали .
Хотя... может за последние несколько месяцев что-то и поменялось кардинально. Трамп же.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:05

Re: Банк Глобус

прочитал в конце января советы бывалых, которым налили тут лимиту после обращения на мыло поддержки - решил тоже попробовать удачу - 1 февраля написал им "большое" письмо о том что лимит хочу, нужен в основном для кэшбека, лимитов других банков имею на сотни тысяч гривень, воровать их деньги не собираюсь, в лучшие времена годами держал тут на депо - фонд, картой без лимита как рекомендовали около года пользовался активно даже для заграницы (правда с лета прошлого года закинул на полку) - логики почему мне банк постоянно отказывает даже в минимальном лимите в 1000 не понимаю. Неделю после написания письма ждал ответ и мониторил аппку на предмет появления лимита - потом забросил. Ответа в итоге так и не получил, но сегодня случайно зашел в аппку и увидел что таки 10К налили. Так что проверено лично - данный кейс иногда таки реально работает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 01:06

Хто вже тестував, комуналка у пільговому?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:02

  klug написав:Хто вже тестував, комуналка у пільговому?


да, в льготном
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 10:08

  Setta написав:
  klug написав:Хто вже тестував, комуналка у пільговому?


да, в льготном

Кроме того перед тем как платить уточнял в поддержке - подтвердили что все в грейсе
WallNutPen
 
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