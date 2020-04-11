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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23

Re: Банк Глобус

О, нарешті нацкешбек!
chipmunk
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50

chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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1
  #<1 ... 160161162163
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