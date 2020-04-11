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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
О, нарешті нацкешбек!
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chipmunk
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Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50
chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
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Visky
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