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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
Re: Банк Глобус
О, нарешті нацкешбек!
Додано: Суб 08 бер, 2025 07:51
(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»:
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Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01
Re: Банк Глобус
Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01
Re: Банк Глобус
Тіки шо зачислили і пушнули
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