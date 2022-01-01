Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
О, нарешті нацкешбек!
chipmunk
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Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50
chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
Visky
Повідомлень: 1406
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 07:51
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nord
Повідомлень: 567
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01
Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
l_e_x
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Подякував: 46 раз.
Подякували: 27 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01
Тіки шо зачислили і пушнули
chipmunk
Повідомлень: 9040
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05
l_e_x На нацкешбек грудень-січень нарахував 20%, далі буде - 10%.
Ltava
Повідомлень: 114
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:02
Шкода, що на НКБ не можна отримати ще 2/3% кешбеку за комуналку.
Чи якось можна?
Visky
Повідомлень: 1406
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
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