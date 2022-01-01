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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23

Re: Банк Глобус

О, нарешті нацкешбек!
chipmunk
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50

chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 07:51

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nord
 
Повідомлень: 567
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01

Re: Банк Глобус

Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
l_e_x
 
Повідомлень: 154
З нами з: 04.07.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01

Re: Банк Глобус

Тіки шо зачислили і пушнули
chipmunk
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05

l_e_x На нацкешбек грудень-січень нарахував 20%, далі буде - 10%.
Ltava
 
Повідомлень: 114
З нами з: 12.07.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:02

Шкода, що на НКБ не можна отримати ще 2/3% кешбеку за комуналку.
Чи якось можна?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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1
  #<1 ... 160161162163
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