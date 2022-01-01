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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
Re: Банк Глобус
О, нарешті нацкешбек!
Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01
Re: Банк Глобус
Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01
Re: Банк Глобус
Тіки шо зачислили і пушнули
Додано: Нед 09 бер, 2025 17:02
Шкода, що на НКБ не можна отримати ще 2/3% кешбеку за комуналку.
Чи якось можна?
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:37
Re: Банк Глобус
Банк шахраї! Сплачувала комуналку і частково гасила кредит по картці. Чомусь 1/4 суми погашення кредиту пішла за оплату комуналки за власні кошти тим самим не погасивши борг по картці за лютий. Будьте обережні, розводять на ровному місці.
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