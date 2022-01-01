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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23
О, нарешті нацкешбек!
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chipmunk
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- Повідомлень: 9040
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 590 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50
chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
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Visky
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- Повідомлень: 1426
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 164 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01
Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
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l_e_x
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- Повідомлень: 156
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 27 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01
Тіки шо зачислили і пушнули
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chipmunk
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- Повідомлень: 9040
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 568 раз.
- Подякували: 590 раз.
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05
l_e_x На нацкешбек грудень-січень нарахував 20%, далі буде - 10%.
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Ltava
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- Повідомлень: 114
- З нами з: 12.07.10
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- Подякували: 19 раз.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 17:02
Шкода, що на НКБ не можна отримати ще 2/3% кешбеку за комуналку.
Чи якось можна?
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Visky
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:37
Банк шахраї! Сплачувала комуналку і частково гасила кредит по картці. Чомусь 1/4 суми погашення кредиту пішла за оплату комуналки за власні кошти тим самим не погасивши борг по картці за лютий. Будьте обережні, розводять на ровному місці.
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sonechko
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:32
sonechko написав:
Банк шахраї! Сплачувала комуналку і частково гасила кредит по картці. Чомусь 1/4 суми погашення кредиту пішла за оплату комуналки за власні кошти тим самим не погасивши борг по картці за лютий. Будьте обережні, розводять на ровному місці.
С какой разницей по времени? Если в один банковский день, то эта фишка в Жлобусе известная и совсем недавно обсосанная
.
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moveton
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:16
Тогда нужно называть такие вещи своими именами.
Это не фишка - это наипалово!
В свое время из-за подобного ушел с Идеи
Спасибо, что предупредили!
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arkavs
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Пон 17 бер, 2025 13:07
valya
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