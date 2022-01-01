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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:23

Re: Банк Глобус

О, нарешті нацкешбек!
chipmunk
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:50

chipmunk А кешбека на нього від банку нема!
Visky
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Повідомлень: 1426
З нами з: 27.04.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:01

Re: Банк Глобус

Глобус вже не дає кешбек на Національний кешбек?
l_e_x
 
Повідомлень: 156
З нами з: 04.07.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:01

Re: Банк Глобус

Тіки шо зачислили і пушнули
chipmunk
 
Повідомлень: 9040
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:05

l_e_x На нацкешбек грудень-січень нарахував 20%, далі буде - 10%.
Ltava
 
Повідомлень: 114
З нами з: 12.07.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:02

Шкода, що на НКБ не можна отримати ще 2/3% кешбеку за комуналку.
Чи якось можна?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 27.04.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 12:37

Re: Банк Глобус

Банк шахраї! Сплачувала комуналку і частково гасила кредит по картці. Чомусь 1/4 суми погашення кредиту пішла за оплату комуналки за власні кошти тим самим не погасивши борг по картці за лютий. Будьте обережні, розводять на ровному місці.
sonechko
 
Повідомлень: 241
З нами з: 23.02.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:32

  sonechko написав:Банк шахраї! Сплачувала комуналку і частково гасила кредит по картці. Чомусь 1/4 суми погашення кредиту пішла за оплату комуналки за власні кошти тим самим не погасивши борг по картці за лютий. Будьте обережні, розводять на ровному місці.

С какой разницей по времени? Если в один банковский день, то эта фишка в Жлобусе известная и совсем недавно обсосанная.
moveton
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Повідомлень: 5295
З нами з: 23.03.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:16

  moveton написав: то эта фишка в Жлобусе известная и совсем недавно обсосанная.

Тогда нужно называть такие вещи своими именами.
Это не фишка - это наипалово!
В свое время из-за подобного ушел с Идеи
Спасибо, что предупредили!
arkavs
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Повідомлень: 551
З нами з: 11.06.15
Подякував: 857 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:28

А були взагалі у когось успішні кейси збільшення ліміту через меню чи збільшення через пошту єдиний робочий варіант?
klug
 
Повідомлень: 8700
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
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