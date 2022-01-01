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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:33
klug написав:
А були взагалі у когось успішні кейси збільшення ліміту через меню чи збільшення через пошту єдиний робочий варіант?
Написав на пошту, все одно відмова. Але багатьом, хто писав, надали ліміт.
Вітаємо Вас!
Інформуємо, що на поточний момент, на жаль, для Вас відсутня пропозиція
щодо збільшення кредитного ліміту.
Прийняте рішення залежить від безлічі об'єктивних обставин, в тому
числі, дохід, стабільність надходжень, кредитна історія. Зміни за цими
напрямками здатні істотно вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Ці фактори на 100% залежать від Вас. Як тільки будуть зміни, ми це
побачимо і зможемо переглянути своє рішення з приводу кредитних пропозицій
Запевняємо, що ми цінуємо кожного клієнта та намагаємось надавати якісні
послуги, і нам дуже прикро, що ми могли засмутити Вас відмовою.
Сподіваємось, найближчим часом для Вас з'явиться цікава кредитна
пропозиція.
При виникненні додаткових питань - будемо раді відповісти.
Дякуємо за Ваше звернення,
З повагою,
служба підтримки GlobusPlus
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:37
klug написав:
А були взагалі у когось успішні кейси збільшення ліміту через меню чи збільшення через пошту єдиний робочий варіант?
Только через приложение и увеличивал. В позапрошлом году получал на это только отлупы. В прошлом в Жлобусе что-то сдохло и с нуля три раза успешно поднял. Последним довел до 25к, которые максимальны в приложении. Скорее всего бы и с первого сразу дало максимум, но я уже после кучи предыдущих отлупов шёл осторожно. В промежутке был один не успешный, но, как я понимаю, потому, что нужно было после предыдущего раза месяцок подождать, а не сразу требовать ещё больше.
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