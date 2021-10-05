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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:33
klug написав:
А були взагалі у когось успішні кейси збільшення ліміту через меню чи збільшення через пошту єдиний робочий варіант?
Написав на пошту, все одно відмова. Але багатьом, хто писав, надали ліміт.
Вітаємо Вас!
Інформуємо, що на поточний момент, на жаль, для Вас відсутня пропозиція
щодо збільшення кредитного ліміту.
Прийняте рішення залежить від безлічі об'єктивних обставин, в тому
числі, дохід, стабільність надходжень, кредитна історія. Зміни за цими
напрямками здатні істотно вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Ці фактори на 100% залежать від Вас. Як тільки будуть зміни, ми це
побачимо і зможемо переглянути своє рішення з приводу кредитних пропозицій
Запевняємо, що ми цінуємо кожного клієнта та намагаємось надавати якісні
послуги, і нам дуже прикро, що ми могли засмутити Вас відмовою.
Сподіваємось, найближчим часом для Вас з'явиться цікава кредитна
пропозиція.
При виникненні додаткових питань - будемо раді відповісти.
Дякуємо за Ваше звернення,
З повагою,
служба підтримки GlobusPlus
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:37
klug написав:
А були взагалі у когось успішні кейси збільшення ліміту через меню чи збільшення через пошту єдиний робочий варіант?
Только через приложение и увеличивал. В позапрошлом году получал на это только отлупы. В прошлом в Жлобусе что-то сдохло и с нуля три раза успешно поднял. Последним довел до 25к, которые максимальны в приложении. Скорее всего бы и с первого сразу дало максимум, но я уже после кучи предыдущих отлупов шёл осторожно. В промежутке был один не успешный, но, как я понимаю, потому, что нужно было после предыдущего раза месяцок подождать, а не сразу требовать ещё больше.
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Додано: Суб 29 бер, 2025 19:08
З 1.4 знімають 2 МСС з категорії Продукти: 5399 і ще якийсь, не можу знайти
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Додано: Суб 29 бер, 2025 19:22
Visky написав:
З 1.4 знімають 2 МСС з категорії Продукти: 5399 і ще якийсь, не можу знайти
• MCC-коди 5399 (різні товари загального призначення) та 5311 (універмаги) буде виключено з категорії “Продукти”. При цьому зазначені коди залишаються в окремій категорії “Маркетплейси”;
• скасовано умови, за якими нараховувався бонус у разі отримання компенсації від держави на картку єВідновлення.
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Додано: Суб 29 бер, 2025 19:23
Visky написав:
З 1.4 знімають 2 МСС з категорії Продукти: 5399 і ще якийсь, не можу знайти
И 5311. Что там находить? Пушик всем был и в приложении в разделе уведомлений сейчас самое последнее.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 14:28
Тут якось обговорювали, що виплата КБ гасить заборгованість через день, так от вихідні тут досі один опер. день з понеділком: виплата КБ суботою поки в погашення не зарахувалася, довелося докласти власних.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 14:34
klug написав:
Тут якось обговорювали, що виплата КБ гасить заборгованість через день, так от вихідні тут досі один опер. день з понеділком: виплата КБ суботою поки в погашення не зарахувалася, довелося докласти власних.
ага, аналогично
Чужие p2p быстрее залетают чем собственный кешбек
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Додано: Пон 31 бер, 2025 15:28
emeta написав: klug написав:
Тут якось обговорювали, що виплата КБ гасить заборгованість через день, так от вихідні тут досі один опер. день з понеділком: виплата КБ суботою поки в погашення не зарахувалася, довелося докласти власних.
ага, аналогично
Чужие p2p быстрее залетают чем собственный кешбек
Так это всегда так, что кешбек на следующий опердень зачисляется? Если я ещё не выводил, то сейчас выводить, чтоб уменьшить сумму платы по кредитному лимиту, уже нет смысла?
Кстати, а кешбек выводится по принципу или всё, или ничего? Нельзя выводить частично?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 17:11
candidat частично выводить можно. По умолчанию папка к выводу рисует 100 грн. Можно оставить так а можно написать свою сумму.
Что касается проведения по счету выведенного кэшбека - вывел свой в прошлую пятницу - утром в субботу на эту сумму долг который нужно погасить до 18:00 31.03.2025 уже уменьшилась.
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WallNutPen
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Додано: Пон 31 бер, 2025 20:53
WallNutPen написав:candidat
частично выводить можно. По умолчанию папка к выводу рисует 100 грн. Можно оставить так а можно написать свою сумму.
Что касается проведения по счету выведенного кэшбека - вывел свой в прошлую пятницу - утром в субботу на эту сумму долг который нужно погасить до 18:00 31.03.2025 уже уменьшилась.
Горячая линия тоже потом заявила, мол, якобы делает всё для ускорения вывода кешбека, но пока зачисление на следующий рабочий день.
Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
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