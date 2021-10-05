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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:29
candidat написав:
Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
Збирають правління, протоколом затверджують виплату 77 грн, публікують рішення на сайті.
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