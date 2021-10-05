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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:29

  candidat написав:Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?

Збирають правління, протоколом затверджують виплату 77 грн, публікують рішення на сайті.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:39

Re: Банк Глобус

  candidat написав:Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
cкорее всего это два куска опердня (отдельно выплата кишмыша и отдельно картсчета) которые синхронизируется не в режиме реального времени, а раз в сутки. Поэтому оно где-то на техническом счете накапливается а потом все проводится. Понятно что чудно такое видеть в 21 веке, но если оно так реализовано или если еще оно так прописано в учетной политике - то мало кто будет чухаться чтобы что-то изменить. Если бухгалтерию оно устраивает, то остальные службы банка и подавно
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