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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:29
candidat написав:
Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
Збирають правління, протоколом затверджують виплату 77 грн, публікують рішення на сайті.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 22:39
candidat написав:
Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
cкорее всего это два куска опердня (отдельно выплата кишмыша и отдельно картсчета) которые синхронизируется не в режиме реального времени, а раз в сутки. Поэтому оно где-то на техническом счете накапливается а потом все проводится. Понятно что чудно такое видеть в 21 веке, но если оно так реализовано или если еще оно так прописано в учетной политике - то мало кто будет чухаться чтобы что-то изменить. Если бухгалтерию оно устраивает, то остальные службы банка и подавно
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