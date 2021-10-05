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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:29

  candidat написав:Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?

Збирають правління, протоколом затверджують виплату 77 грн, публікують рішення на сайті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:39

Re: Банк Глобус

  candidat написав:Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?
cкорее всего это два куска опердня (отдельно выплата кишмыша и отдельно картсчета) которые синхронизируется не в режиме реального времени, а раз в сутки. Поэтому оно где-то на техническом счете накапливается а потом все проводится. Понятно что чудно такое видеть в 21 веке, но если оно так реализовано или если еще оно так прописано в учетной политике - то мало кто будет чухаться чтобы что-то изменить. Если бухгалтерию оно устраивает, то остальные службы банка и подавно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:24

Re: Банк Глобус

Комуналь 2.5 :(
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:00

  candidat написав:
  WallNutPen написав:candidat частично выводить можно. По умолчанию папка к выводу рисует 100 грн. Можно оставить так а можно написать свою сумму.
Что касается проведения по счету выведенного кэшбека - вывел свой в прошлую пятницу - утром в субботу на эту сумму долг который нужно погасить до 18:00 31.03.2025 уже уменьшилась.

Горячая линия тоже потом заявила, мол, якобы делает всё для ускорения вывода кешбека, но пока зачисление на следующий рабочий день.
Непонятно, что они там делают целый день для перевода фактически внутри банка?

Вчора вивів вранці, підтримка відповіла, що проведеться ближче до 18.00. Десь в 17.05 сума в пільговому таки змінилась...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:08

Re: Банк Глобус

Мобільний додаток у всіх працює нормально, а саме перекази з картки, рахунку ?
Incasso
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:19

Re: Банк Глобус

Incasso написав:Мобільний додаток у всіх працює нормально, а саме перекази з картки, рахунку ?
В мене нормально працює
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:36

Була проблема, але як пояснила підтримка за картою Ощадна, відкритою у відділенні, я досяг ліміту на витрати в розмірі 400к на рік з моменту відкриття.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:22

  Arbitr написав:Була проблема, але як пояснила підтримка за картою Ощадна, відкритою у відділенні, я досяг ліміту на витрати в розмірі 400к на рік з моменту відкриття.


І що робити?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:37

  посетитель написав:
І що робити?

Йти у віділення для збільшення ліміту
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:42

Я на днях достиг ліміту 10 операцій у день, якій ніде не видно і змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.
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