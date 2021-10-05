Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 16:53
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:04
У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать. Захожу в Рахунки/Онлайн для виплат, там жму Переказати, выбираю Переказ на картку, на открывшейся странице ввожу номер карты получателя, жму Далі, и на следующей странице отображается, что я перевожу с другой карты. В открывающемся списке Онлайна для выплат нет.
Если после кнопки Переказати выбрать На IBAN, то все нормально, не перекидывает на другие карты, отображает, что будет переводить с Онлайна для выплат.
Это уже какие-то новшества, которые я пропустил, или глюк какой-то?
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:30
Тобто тупо треба сходити заповнити анкету заново?
Як разблокують, напишіть будь ласка.Цікаво скільки часу пройде.
Додано: Вів 01 кві, 2025 18:16
Re: Банк Глобус
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