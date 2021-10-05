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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:53
Feh14 написав:
змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.
Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:04
У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать. Захожу в Рахунки/Онлайн для виплат, там жму Переказати, выбираю Переказ на картку, на открывшейся странице ввожу номер карты получателя, жму Далі, и на следующей странице отображается, что я перевожу с другой карты. В открывающемся списке Онлайна для выплат нет.
Если после кнопки Переказати выбрать На IBAN, то все нормально, не перекидывает на другие карты, отображает, что будет переводить с Онлайна для выплат.
Это уже какие-то новшества, которые я пропустил, или глюк какой-то?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:30
Arbitr написав: Feh14 написав:
змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.
Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
Тобто тупо треба сходити заповнити анкету заново?
Як разблокують, напишіть будь ласка.Цікаво скільки часу пройде.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 18:16
candidat написав:
У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать
Ваащето мало какие банки умеют делатЬ переводы с безкарточного счета на карту
Особенно када повводили лимиты от НБУ
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Додано: Сер 02 кві, 2025 09:21
посетитель написав:
Цікаво скільки часу пройде.
Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:21
Arbitr написав: посетитель написав:
Цікаво скільки часу пройде.
Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
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