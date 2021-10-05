RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:53

  Feh14 написав:змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.

Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
Arbitr
 
Повідомлень: 346
З нами з: 07.11.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:04

У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать. Захожу в Рахунки/Онлайн для виплат, там жму Переказати, выбираю Переказ на картку, на открывшейся странице ввожу номер карты получателя, жму Далі, и на следующей странице отображается, что я перевожу с другой карты. В открывающемся списке Онлайна для выплат нет.

Если после кнопки Переказати выбрать На IBAN, то все нормально, не перекидывает на другие карты, отображает, что будет переводить с Онлайна для выплат.

Это уже какие-то новшества, которые я пропустил, или глюк какой-то?
candidat
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:30

  Arbitr написав:
  Feh14 написав:змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.

Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.


Тобто тупо треба сходити заповнити анкету заново?

Як разблокують, напишіть будь ласка.Цікаво скільки часу пройде.
посетитель
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:16

Re: Банк Глобус

  candidat написав:У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать
Ваащето мало какие банки умеют делатЬ переводы с безкарточного счета на карту :roll: Особенно када повводили лимиты от НБУ
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 05.05.21
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:21

Re: Банк Глобус

  посетитель написав:Цікаво скільки часу пройде.

Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
Arbitr
 
Повідомлень: 346
З нами з: 07.11.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:21

  Arbitr написав:
  посетитель написав:Цікаво скільки часу пройде.

Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.


ВІТАЮ! гарний рез-т
:!:
greenozon
 
Повідомлень: 16521
З нами з: 01.06.14
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 149, 150, 151
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1509 999353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 02:25
BBC
Юнекс Банк 1 ... 143, 144, 145
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1444 506417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 15:55
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 240, 241, 242
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2412 1499130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 10:38
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.