Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:53
Feh14 написав:
змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.
Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
Arbitr
Повідомлень: 346
З нами з: 07.11.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:04
У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать. Захожу в Рахунки/Онлайн для виплат, там жму Переказати, выбираю Переказ на картку, на открывшейся странице ввожу номер карты получателя, жму Далі, и на следующей странице отображается, что я перевожу с другой карты. В открывающемся списке Онлайна для выплат нет.
Если после кнопки Переказати выбрать На IBAN, то все нормально, не перекидывает на другие карты, отображает, что будет переводить с Онлайна для выплат. Это уже какие-то новшества, которые я пропустил, или глюк какой-то?
candidat
Повідомлень: 1394
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:30
Arbitr написав: Feh14 написав:
змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.
Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
Тобто тупо треба сходити заповнити анкету заново?
Як разблокують, напишіть будь ласка.Цікаво скільки часу пройде.
посетитель
Повідомлень: 1439
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 214 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 кві, 2025 18:16
candidat написав:
У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать
Ваащето мало какие банки умеют делатЬ переводы с безкарточного счета на карту
Особенно када повводили лимиты от НБУ
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6297
З нами з: 05.05.21
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1230 раз.
Профіль
3
1
1
10
Додано: Сер 02 кві, 2025 09:21
посетитель написав:
Цікаво скільки часу пройде.
Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
Arbitr
Повідомлень: 346
З нами з: 07.11.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:21
Arbitr написав: посетитель написав:
Цікаво скільки часу пройде.
Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
ВІТАЮ! гарний рез-т
greenozon
Повідомлень: 16536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
Профіль
1
3
1
6
Додано: Суб 05 кві, 2025 17:53
Колеги,
Г+ картку можна (і треба) додати в МС Більше
https://ibb.co/4wPwjDSS
я вже додав і вам раджу
greenozon
Повідомлень: 16536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
Профіль
1
3
1
6
Додано: Суб 05 кві, 2025 18:47
Так ще вчора додав
lamal
Повідомлень: 533
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:48
Підкажіть - а за місяць на Глобус+ ліміт кешбека 500 гривень (до податків) чи 500 виведених після податків (тобто 615 гривень при 23% чи щось таке) ?
foxluck
Повідомлень: 544
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11
foxluck написав:
Підкажіть - а за місяць на Глобус+ ліміт кешбека 500 гривень (до податків) чи 500 виведених після податків (тобто 615 гривень при 23% чи щось таке) ?
ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6297
З нами з: 05.05.21
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1230 раз.
Профіль
3
1
1
10
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1314
275253
Чет 10 кві, 2025 06:07 sens
1366
648695
Чет 10 кві, 2025 06:05 sens
2448
1554486