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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:53

  Feh14 написав:змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.

Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:04

У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать. Захожу в Рахунки/Онлайн для виплат, там жму Переказати, выбираю Переказ на картку, на открывшейся странице ввожу номер карты получателя, жму Далі, и на следующей странице отображается, что я перевожу с другой карты. В открывающемся списке Онлайна для выплат нет.

Если после кнопки Переказати выбрать На IBAN, то все нормально, не перекидывает на другие карты, отображает, что будет переводить с Онлайна для выплат.

Это уже какие-то новшества, которые я пропустил, или глюк какой-то?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:30

  Arbitr написав:
  Feh14 написав:змінити можливо хитрим шляхом зміни суми операцій.

Цей ліміт хоч в додатку можна змінити.
А для збільшення загального ліміту на витрати, повторно у відділенні анкету заповнили. Запевнивнили, що сьогодні ліміт буде збільшено.


Тобто тупо треба сходити заповнити анкету заново?

Як разблокують, напишіть будь ласка.Цікаво скільки часу пройде.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:16

Re: Банк Глобус

  candidat написав:У меня с Онлайн для выплат не хочет перевод на карту делать
Ваащето мало какие банки умеют делатЬ переводы с безкарточного счета на карту :roll: Особенно када повводили лимиты от НБУ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:21

Re: Банк Глобус

  посетитель написав:Цікаво скільки часу пройде.

Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:21

  Arbitr написав:
  посетитель написав:Цікаво скільки часу пройде.

Вчора подав анкету, сьогодні з відділення подзвонили, повідомили, що запит розглянуто, ліміт збільшено до 1 млн на рік.
Спробував, платіж проходить.


ВІТАЮ! гарний рез-т
:!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 17:53

Колеги,
Г+ картку можна (і треба) додати в МС Більше

https://ibb.co/4wPwjDSS

я вже додав і вам раджу
:!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 18:47

Re: Банк Глобус

Так ще вчора додав
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:48

Re: Банк Глобус

Підкажіть - а за місяць на Глобус+ ліміт кешбека 500 гривень (до податків) чи 500 виведених після податків (тобто 615 гривень при 23% чи щось таке) ?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11

  foxluck написав:Підкажіть - а за місяць на Глобус+ ліміт кешбека 500 гривень (до податків) чи 500 виведених після податків (тобто 615 гривень при 23% чи щось таке) ?
ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок
Amethyst
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