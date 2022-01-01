Amethyst написав:ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:16
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:57
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