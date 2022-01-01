Amethyst написав:ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:16
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
Додано: Пон 21 кві, 2025 15:32
Re: Банк Глобус
Интересно вообще на Саксаганского, принес хорошие белые доллары с кассы соседнего банка и половину не захотели брать в кассе чтобы просто на свою карту положить 🤣
Додано: Пон 21 кві, 2025 17:47
Подскажите, плз, по схеме:
наличные долл. внести в кассе на долларовую ГлобусПлюс, продажа их в приложении на ГлобусПлюсЛайт, далее вывод грн с последней согласно тарифам (до 10тыс в торговых точках налом, до 50тыс p2p, и 2 раза в мес. СЭПом).
Все это без комиссии?
|