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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:45

  flysoulfly написав:
  Visky написав:Хочу застерегти від оновлення МІБ, воно глючне
сьогоднішнє?
Обидва. Сьогоднішнє проблем не змінило, тільки автопідгонку розміру шрифта і графіки додали.
Повернутися до старої версії неможливо, так кажуть в тех.відділі, "над прблемою працюють".
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:10

  Amethyst написав:До речі, призначення платежу краще писати ото чудернацьке, що банка сама пропонує... Бо спочатку я випендрювався по-своєму, так банці це не подобалося :roll:
А чи сподобається воно приймаючій банці?

Ще трохи негатива: скинув з Пайоніра тестово всього 250 $ мінус коміс., через аж 3 дні отримав лист: надати листа з поясненням і підтверджуючий документ, завірені КЕП, протягом 2х год.! При цьому на оф.порталі опубліковано, що зарахування валюти до еквівалента 150 т. ₴ без документів. Форми листа і текстовки нема, ледь встиг. Попередили, що таке потрібно для будь-якої суми, а при новому надходжені зажадають ще й документ про походження коштів
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:56

Чи виконують вони платежі по СЕП в неробочий час, зокрема у вихідні, і скільки часу це займає?
Підтримка щось плутається у версіях, кажуть так, але довше, до 12 год, максимум 24 год.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:30

Re: Банк Глобус

  Visky написав:Чи виконують вони платежі по СЕП в неробочий час, зокрема у вихідні, і скільки часу це займає?
На вихідних приймають СЕПи точно. Ну і р2р літають в обидві сторони..
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:32

  Amethyst написав:
  Visky написав:Чи виконують вони платежі по СЕП в неробочий час, зокрема у вихідні, і скільки часу це займає?
На вихідних приймають СЕПи точно. Ну і р2р літають в обидві сторони..

Ще б P2P не працювали у вихідні :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 00:36

  lloydbanksua написав:Ще б P2P не працювали у вихідні :mrgreen:

У мене і з р2р було, що він оброблявся більше години. Але я не часто їх тут шлю, тому не можу сказати на скільки це системно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:10

Лол
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Нед 27 кві, 2025 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:11

До речі, призначення платежу краще писати ото чудернацьке, що банка сама пропонує... Бо спочатку я випендрювався по-своєму, так банці це не подобалося :roll:[/quote]
Це ось це призначення до сепа: Приватний переказ коштів, операція не пов'язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю
В Сенс відправив два рази норм, два рази в Акорд теж норм поки мовчать. Теж звернув увагу на таке призначення, в інших банках
такого не зустрічав)
Банку не сподобалося що ви змінили призначення і він не відправив сеп?
mogicanin1986
 
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