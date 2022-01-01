Обидва. Сьогоднішнє проблем не змінило, тільки автопідгонку розміру шрифта і графіки додали.
Повернутися до старої версії неможливо, так кажуть в тех.відділі, "над прблемою працюють".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:45
Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:10
А чи сподобається воно приймаючій банці?
Ще трохи негатива: скинув з Пайоніра тестово всього 250 $ мінус коміс., через аж 3 дні отримав лист: надати листа з поясненням і підтверджуючий документ, завірені КЕП, протягом 2х год.! При цьому на оф.порталі опубліковано, що зарахування валюти до еквівалента 150 т. ₴ без документів. Форми листа і текстовки нема, ледь встиг. Попередили, що таке потрібно для будь-якої суми, а при новому надходжені зажадають ще й документ про походження коштів
Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:56
Чи виконують вони платежі по СЕП в неробочий час, зокрема у вихідні, і скільки часу це займає?
Підтримка щось плутається у версіях, кажуть так, але довше, до 12 год, максимум 24 год.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:30
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:32
Додано: Суб 26 кві, 2025 00:21
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Додано: Суб 26 кві, 2025 00:36
Додано: Нед 27 кві, 2025 18:11
До речі, призначення платежу краще писати ото чудернацьке, що банка сама пропонує... Бо спочатку я випендрювався по-своєму, так банці це не подобалося [/quote]
Це ось це призначення до сепа: Приватний переказ коштів, операція не пов'язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю
В Сенс відправив два рази норм, два рази в Акорд теж норм поки мовчать. Теж звернув увагу на таке призначення, в інших банках
такого не зустрічав)
Банку не сподобалося що ви змінили призначення і він не відправив сеп?
Додано: Нед 27 кві, 2025 21:36
Re: Банк Глобус
Так, з моїм улюб-м призначенням: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ -- ця банка переказ НЕ відправляє. Достатньо прибрати "Без ПДВ".
В поясненнях сапорта мені наполегливо пояснювали, що будь-яка згадка ПДВ парситься у них як комерційний платіж
Додано: Нед 27 кві, 2025 22:40
Amethyst Я на тому тижні надсилав так кошти товаришу з Сенса-ПУМБ, зазвичай кошти надходять за 5хв, а тут-з п'ятниці до понеділка муружили платіж, а причина вся в тому, що написав в призначенні платежу: поповнення власними коштами свого рахунку. Без ПДВ))
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