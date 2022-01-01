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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 кві, 2025 23:29
melkh написав:Amethyst
Я на тому тижні надсилав так кошти товаришу з Сенса-ПУМБ, зазвичай кошти надходять за 5хв, а тут-з п'ятниці до понеділка муружили платіж, а причина вся в тому, що написав в призначенні платежу: поповнення власними коштами свого рахунку. Без ПДВ))
Ну в Сенсі у мене все життя є ото "ПДВ". Але не можна писати на товариша "свого рах-ку", Алка відправляє з транзитника і дописує в призначенні ваш ІПН, а у товариша інший ІПН... Ото гроші потрапили на перевірку (
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Amethyst
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