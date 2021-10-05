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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:07

  Visky написав:Хочу застерегти від оновлення МІБ, воно глючне

кажуть в тех.відділі, "над проблемою працюють".
працюють...
голяк
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:06

flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
Visky
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Повідомлень: 1507
З нами з: 27.04.10
Подякував: 159 раз.
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  #<1 ... 166167168169
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