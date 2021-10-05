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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 18:07
Visky написав:
Хочу застерегти від оновлення МІБ, воно глючне
кажуть в тех.відділі, "над проблемою працюють".
працюють...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 23:06
flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:19
Visky написав:flysoulfly
Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
тобто, умовно 500+500 сьогодні ще можна вивести?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 11:07
flysoulfly Наче вивести можна і в майбутньому, але нараховувати в новому міс будуть максимум 500 на клієнта.
Сьогодні не формувався переказ по СЕП. Виявилося, що не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
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